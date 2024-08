Baleia-jubarte encontrada morta na areia do Posto 9, no Recreio dos Bandeirantes, nesta quinta-feira (08). - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 08/08/2024 18:05

Rio — Uma baleia foi encontrada morta nesta quinta-feira (8) na Praia do Recreio, na altura do posto 9, Zona Oeste. De acordo com os pesquisadores, trata-se de uma jubarte que mede entre 6 e 8 metros.



Nesta época do ano, é comum que baleias sejam encontradas no litoral do Rio, pois saem da Antártica em direção ao Brasil para se reproduzirem nas águas quentes do oceano Atlântico. Após a análise, os restos do mamífero serão levados para o Centro de Tratamento de Resíduos (CTR-Rio), em Seropédica, na Baixada Fluminense. Segundo a cooperativa, ao todo, 10 garis, uma pá carregadeira, três tratores de praia e um trator esteira serão usados na remoção do mamífero marinho.



O professor Rafael Carvalho, biólogo do Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores da Universidade Estadual do Rio (Maqua/Uerj) comentou o incidente. "A equipe do Maqua/Uerj vai fazer todas as coletas possíveis de amostras para tentar entender a causa da morte e a saúde do animal. A espécie passa pelo litoral do Rio em migração para se reproduzir em uma área que fica ao norte do Espírito Santo e ao sul da Bahia."