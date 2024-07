Uma filhote de baleia franca morreu após encalhar em praia de Saquarema - Reprodução/RR Drone

Uma filhote de baleia franca morreu após encalhar em praia de SaquaremaReprodução/RR Drone

Publicado 15/07/2024 17:26

Saquarema - Um filhote de baleia franca morreu após encalhar na Praia de Gravatá, em Saquarema, na manhã do último sábado (13). A baleia era uma fêmea, supostamente recém-nascida, que media 5 metros de comprimento, e era da espécie Eubalaena australis.



A princípio, o animal foi encontrado vivo e encalhado na praia, mas não resistiu. Equipe de colaboradores da Econservation, entre médicos veterinários, biólogos e oceanógrafos, se deslocaram até o local para avaliar o animal e, ao chegarem no ponto do encalhe, a baleia já tinha vindo a óbito.

Segundo informações da Econservation, foram observadas pequenas lesões na pele do filhote, presença de areia e água no estômago, hemorragia pulmonar, uma grande quantidade de espuma no trato respiratório e bexiga distendida com presença de sangue na urina.

"Os sinais clínicos apontados caracterizam uma síndrome potencialmente fatal, chamada rabdomiólise, caracterizada por extensa destruição de fibras musculares. O exame de necropsia indicou um quadro de afogamento (asfixia) e provável mioglobinúria (presença de mioglobulina na urina) devido ao esforço realizado no momento do encalhe. Provavelmente, tratava-se de um filhote neonato, que se perdeu da mãe e apresentou sinais na inicia de que não se alimentava há um tempo (inanição)", informou a Econservation em publicação nas redes sociais.

De acordo com a Econservation, amostras biológicas do animal foram coletadas para a realização de exames complementares para conclusão diagnóstica do óbito.