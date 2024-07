Verônica Januário, Lívia, Daniela e Chiquinho - Reprodução internet

Publicado 15/07/2024 17:09 | Atualizado 15/07/2024 19:45

Araruama - ANTECIPOU COMUNICADO

Em Araruama, a empresária Verônica Januário (NOVO) jogou a toalha. Desistiu de lançar candidatura própria e se juntou ao grupo da prefeita Lívia de Chiquinho (REP), onde será candidata a vice de Daniela de Lívia de Chiquinho (MDB). O anúncio não foi exatamente uma novidade, já que dias atrás vazou uma foto de Verônica tomando café com a chefe do executivo araruamense. O comunicado, segundo fontes do governo, seria feito na convenção, mas acabou sendo antecipado. Especula-se que a antecipação teve como objetivo suplantar a repercussão negativa sobre o atentado ocorrido contra a pré-candidata da oposição , Penha Bernardes (PL). Seria pela preocupação de que isso pudesse fazer sangrar a campanha de Daniela? Inclusive o pré-candidato Sérgio Ribeiro (DC) fez um vídeo criticando duramente essa união, chamando de "repugnante", porque Verônica só pontuou na pesquisa porque criticava o governo Lívia e agora se junta, assim como também o fez o médico Marcelo Amaral, que sempre criticou Chiquinho e cia. Coisas da política de Araruama. Vamos ver como é que vai ser essa movimentação dos próximos dias. O fato é que tudo pode acontecer nessa cidade, que parece tão tranquila, né? Só parece.