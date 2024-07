Prefeito Alexandre Martins durante evento com trade turístico - Ascom

Publicado 11/07/2024 14:50

Na noite desta quarta-feira (10), o trade turístico de Búzios se reuniu com o prefeito Alexandre Martins (REP) no Hotel Atlântico Búzios para discutir estratégias de desenvolvimento econômico e geração de renda para o município.

Durante o encontro, diversos representantes de diferentes segmentos do trade compartilharam suas visões e preocupações. Patrícia Burlamaqui, Secretária de Turismo de Búzios, enfatizou a necessidade de um desenvolvimento equilibrado entre o crescimento turístico e a infraestrutura local: "Se o turismo acontece, a cidade tem que acontecer. Tem que andar ao lado, a infraestrutura." Ela destacou a importância do calendário de eventos municipais como um catalisador para o turismo, impulsionando a vida econômica da cidade. Confira uma entrevista exclusiva:

Marco Navega, presidente do CONDETUR da Costa do Sol, celebrou o recente reconhecimento internacional de Búzios como um dos principais destinos turísticos do Brasil nos primeiros meses deste ano: "Como terceiro destino internacional do país, Búzios merece mais atenção dos governos federal e estadual. Não é apenas responsabilidade da prefeitura administrar uma cidade desse porte."

Thomas Weber, presidente da SINDISOL, salientou a diversificação dos roteiros turísticos como uma estratégia para descongestionar as praias e promover outros atrativos culturais e históricos: "Precisamos implementar melhor nossos roteiros culturais e históricos para complementar o turismo de praia."

Márcio Arouca, presidente do Búzios Convention Bureau, enfatizou o papel colaborativo das entidades em parceria com a prefeitura para promover a cidade, destacando a importância da digitalização na divulgação de eventos e serviços turísticos.

Jacques Jacky Sitbon, presidente da ACEB, destacou a relevância do evento gastronômico Degusta Búzios para atrair turistas e fortalecer a economia local, expressando o desejo de transformá-lo em um festival de alcance internacional.

O prefeito Alexandre Martins reiterou o compromisso da prefeitura em ser um parceiro ativo no desenvolvimento turístico sustentável de Búzios, mencionando investimentos em segurança, eventos culturais como a Semana Gospel e o Festival de Jazz, além das iniciativas ambientais que têm rendido reconhecimento, como o Selo Bandeira Azul em três praias.