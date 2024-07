Prefeita Magdala Furtado e ex-secretária de Educação, Rejane Jorge - Reprodução

Publicado 10/07/2024 19:42

EXONERADA A PEDIDO?



Uma bomba que caiu em Cabo Frio, no fim da tarde desta quarta-feira (10), foi a exoneração da secretária de Educação de Cabo Frio, Rejane Jorge. Foi falado na nota anterior da coluna Política Costa do Sol que a professora havia pedido afastamento da função por motivos de saúde, mas que nos bastidores, circulava a informação de que Rejane havia entrado com atestado médico por não aceitar o "problemão" no qual a prefeita estaria querendo envolvê-la com objetivo de remanejar R$ 9 milhões da pasta para a Saúde e conseguir pagar fornecedor. Rejane não teria aceitado e foi exonerada. Inclusive a própria sobrinha dela, Renata Jorge, confirmou a informação, num grupo de whatsapp, do porquê da demissão de Rejane, conforme print enviado à coluna (confira abaixo). Que 'bafão' minha gente! Será que o próximo titular vai "ajudar" Magdala nessa missão? É aguardar pra ver.

Print de conversa em que sobrinha revela o verdadeiro motivo da exoneração Redes sociais