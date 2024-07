Prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado (PV) - Reprodução/ Redes sociais

Prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado (PV)Reprodução/ Redes sociais

Publicado 10/07/2024 14:00

A justiça determinou que a prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado (PV), terá 30 dias (contando a partir de 5 de julho) para demitir servidores contratados em funções pertinentes aos concursados convocados no período entre julho de 2023 e janeiro de 2024. Além disso, ela está proibida de fazer contratações temporárias e também terá que exonerar comissionados que ainda não foram demitidos em virtude de representação de inconstitucionalidade (farra das contratações, lembram?). A decisão é da juíza da 2ª Vara Cível de Cabo Frio, Sheila Draxler Pereira de Souza, baseada em ação civil pública do MPE. E não para por aí. A sentença também prevê multa pessoal de Magdala no valor de R$ 500,00 “por contrato temporário fora dos parâmetros previstos”. Caso a chefe do executivo cabo-friense não cumpra a decisão, será apurada possível improbidade administrativa e ilícito penal. E agora, Super Mag? Vai descumprir ou vai acatar? Dizem que quando dói no próprio bolso, o cumpra-se costuma ser muito mais eficiente.



Secretária de Educação de Cabo Frio, Rejane Jorge Reprodução/ Redes sociais

METEU ATESTADO?

Tem mais uma polêmica sobre Cabo Frio. Recebemos a informação de que a secretária de Educação de Cabo Frio, Rejane Jorge pediu afastamento temporário por problemas de saúde. Essa seria a informação oficial. Já a oficiosa, que circula nos bastidores, é que Rejane “meteu um atestado” por que a Super Mag queria lhe empurrar uma “trolha”. Todos sabem que a verba da Educação é carimbada, ou seja, não pode ser desviada para outros fins. Nem pensar em pedaladas. Mas soubemos, por fontes fidedignas, que Magdala quer remanejar R$ 9 milhões do orçamento da pasta para garantir pagamento de fornecedores da prefeitura. Pode isso Arnaldo?! Claaaaaaro que não! Mas temos visto coisas fenomenais nesse governo. Então…não se pode duvidar de nada! Cabe salientar que Rejane, apesar de não atender ao nosso chamado, disse por meio de sua rede social que passou por cirurgia de hérnia e 15 dias depois já havia retornado às funções, contrariando a orientação médica de fazer repouso. “Enfim, deu ruim! Seguindo ordens médicas expressas, me desligo temporariamente da Secretaria de Educação para tratamento de saúde. Vou melhorar e em breve estarei de volta”. São tantas emoções, que só chamando Roberto Carlos para trilha sonora.