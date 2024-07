Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio, Miguel Alencar, foi o convidado do Cafezinho com Renata nesta quinta-feira (4) - Renata Cristiane

Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio, Miguel Alencar, foi o convidado do Cafezinho com Renata nesta quinta-feira (4)Renata Cristiane

Publicado 05/07/2024 18:11

CAFEZINHO COM MIGUEL ALENCAR



O presidente da Câmara de Cabo Frio, Miguel Alencar (UNIÃO) foi o convidado do ‘Cafezinho com Renata’ desta quinta-feira (4). Durante o bate-papo, o parlamentar foi questionado sobre os rumores que correm nos bastidores sobre sua participação como vice na chapa do pré-candidato a prefeito Dr. Serginho (PL), já que ele não tem mais se movimentado para a própria candidatura. Em clima de mistério, Miguel se esquivou e não disse que sim, nem que não. Apenas confirmou que não vai se reeleger a vereador e está depositando suas energias no lançamento da pré-candidatura do pai, Milton Alencar Jr., para a Câmara. Miguel também criticou o governo Magdala Furtado e se defendeu da acusação de colocar para votar as contas de Marquinho Mendes com objetivo de prejudicar o ex-prefeito. Confira a entrevista na íntegra: