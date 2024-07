Prefeito Alexandre Martins inaugura Mercado do Pescador - Renata Cristiane

Prefeito Alexandre Martins inaugura Mercado do PescadorRenata Cristiane

Publicado 05/07/2024 17:44 | Atualizado 05/07/2024 17:45

MERCADO DO PESCADOR

O prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP), fez a entrega do tão aguardado Mercado do Pescador, na Rasa, no início da noite desta quinta-feira (4). Localizado na emblemática Praça Quilombola, o novo espaço promete não apenas ser um ponto turístico de destaque, mas também um polo gastronômico vital para a cidade. No discurso, Alexandre contou que antes dessa obra o local era “a praça do nunca”. “Nunca tinha ninguém, um espaço sem objetivo nenhum. Hoje a gente consegue ver um espaço de verdade, no padrão Alexandre Martins chato, porque eu sou enjoado”, brincou o prefeito. Disse ainda que faltam algumas coisas, como a conclusão do mirante do Pai Vitório, cujo acesso faz ligação com a praça Quilombola, onde fica o mercado inaugurado nesta noite. “As pessoas precisam conhecer a região, o mangue de pedra, conhecer a história, as raízes daqui. É bom lembrar que já tinha um povo que era raiz antes da Brigitte (Bardot) chegar. É uma luta pelo reconhecimento do espaço quilombola”, acrescentou.





SECRETARIA DE PESCA E DE TURISMO



O mercado abrigará um núcleo da Secretaria de Pesca, espaços para marisqueiras, seis peixarias e três quiosques, sendo um deles dedicado à venda de iguarias típicas quilombolas. Além disso, o espaço contemplará um núcleo da Secretaria de Turismo, facilitando a divulgação de roteiros turísticos locais. O espaço foi nomeado em homenagem ao pescador Pedro José de Souza, nascido em 7 de janeiro de 1938 e falecido em 26 de junho de 2021 aos 83 anos, lembrado por sua honestidade e bravura. A Secretária de Turismo, Patrícia Burlamaqui, destacou o turismo de base comunitária que será desenvolvido a partir desse equipamento entregue aos povos tradicionais de Búzios: “Sempre reivindicamos uma sede para desenvolver os saberes, os fazeres e tudo que essa comunidade tem de riqueza. Os povos tradicionais é que desenvolverão o turismo apresentando todos os atrativos naturais e culturais dessa comunidade, disse a secretária. Já o Secretário de Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios, Alan Câmara, destacou a importância do Espaço de Memória Quilombola. “É nesse local que resgataremos a história desse povo, desse lugar, lembrando de personagens importantes para a nossa comunidade. Era por esse lugar que pessoas escravizadas passavam fugindo da opressão a memória deles está por aqui ainda, disse Alan. Confira outros registros: