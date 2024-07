Magdala Furtado faz entrega da sede da Patrulha Maria da Penha, em evento nesta terça (2), com presenças de várias autoridades - Renata Cristiane

Publicado 03/07/2024 14:24

SEDE PRA MARIA DA PENHA



Em Cabo Frio, a prefeita Magdala Furtado (PV) entregou, nesta terça (2), a sede da Patrulha Maria da Penha, que fica na Praça da Melhor Idade, na Passagem. O evento seria no dia anterior, mas foi adiado por causa da chuva. Ela destacou a importância no acolhimento às mulheres vítimas de violência, e que ela própria foi vítima de violência política, como disse em entrevista exclusiva (veja vídeo abaixo). Tudo muito bom, tudo muito bem, só não dá pra entender como ainda mantém um assessor que é fichado na Maria da Penha. O cara estava no evento, inclusive. Estranho isso.

PEGOU MAL



Falando em Magdala, nesta segunda-feira (1º), ela reinaugurou o Ambulatório Demétrio Campos, no Porto do Carro, primeira unidade da Região dos Lagos especializada no atendimento à população transexual e travesti. O que chamou atenção foi que durante o evento criou-se um ambiente bem constrangedor revelando racha no movimento gay de Cabo Frio. Houve uma articulação que todos perceberam: três ou quatro integrantes de uma ong LGBT ensaiaram uma vaia ao superintendente LGBTQIA+, Pedro Rosa. Vaia essa, aliás, motivada por ressentimento, já que Pedro foi entrevistado pelo ‘Cafezinho com a Renata’ na semana passada, e aproveitou a oportunidade para fazer um chamamento em favor da criação de novos grupos para engajar e participar de eventos, como a Parada do Orgulho LGBT. O superintendente, no entanto, não esmoreceu diante dos apupos: manteve-se firme, finalizou seu discurso e saiu aplaudido pelos presentes – aliás, um dos assessores da prefeita, Wagner Cruz, saiu em defesa dele. Os comentários na saída eram sobre a "turma da rachadinha" (alcunha jocosa que ganharam na cidade) não ter gostado da ideia de ter outros disputando espaço. Vejam só! Querem monopólio político, como se a causa fosse um negócio, um empreendimento. Ouve-se nos bastidores que essa situação pegou muito mal aos olhos da prefeita.