Prefeito Fabiano Horta (PT) quebrando rotatória em Maricá - Reprodução/ Redes Sociais

Prefeito Fabiano Horta (PT) quebrando rotatória em MaricáReprodução/ Redes Sociais

Publicado 03/07/2024 13:32





Em todo país políticos estão buscando formas de encontrar uma pegada carismática, que consiga ter um estilo que atraia a atenção dos eleitores e do público. Até para cativar novos apoiadores, é preciso ter uma linguagem jovial, rápida, dinâmica, que caiba no TikTok, que deslize bem nas redes sociais. E o Fabiano dá show nesse aspecto, conseguindo tratar assuntos burocráticos e informações aparentemente áridas como entretenimento de qualidade. É um cara da política que tem um carisma diferenciado.



Aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente pode dizer que ele está ombreado, nesse estilo carismático, descolado, solto, relaxado, ao Eduardo Paes (PSD). Os dois são duas figuras divertidas na hora de comunicar e entregam conteúdos muito legais para as redes sociais, que acabam envolvendo a população de maneira geral, porque ninguém gosta de ver página de prefeito, mas o público curte demais ver a página do Eduardo e do Fabiano.