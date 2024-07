Governador Cláudio Castro (PL) e prefeito Fábio do Pastel (PL) - Reprodução/ Redes sociais

Governador Cláudio Castro (PL) e prefeito Fábio do Pastel (PL)Reprodução/ Redes sociais

Publicado 02/07/2024 14:56



SEMANA EM MODO TURBO

A semana do prefeito Fábio do Pastel (PL), em São Pedro da Aldeia, começou no modo turbo. Aconteceu nesta segunda-feira (2), a cerimônia de posse dos 212 concursados da Educação. Na quarta-feira (3), ele recebe na cidade o governador Cláudio Castro (PL) e o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, para a entrega das obras de drenagem e asfalto do bairro Colina; no mesmo dia, Pastel inaugura o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), no centro da cidade. Já na quinta-feira (4), o chefe do executivo aldeense fará a entrega das chaves do tão aguardado Cine São Pedro, resultado de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, com recursos federais da Ancine. Fechando a semana, uma outra demanda bastante esperada pela população que é o novo cemitério (o antigo não tem mais espaço), no Retiro. A necrópole possui 1.338 gavetas. Ufa, é fôlego que não acaba.

Prefeito Fábio do Pastel entre o secretário de Saúde de Cabo Frio, Bruno Alpacino, a prefeita de Saquarema e presidente do Cisbali, Manoela Peres, a secretária executiva do Cisbali, Natalia Alves e a secretária de Saúde aldeense, Maria Márcia Fontes Ascom

NOVA SEDE DO CISBALI

Na última sexta (28), Pastel participou da inauguração da sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Litorânea (Cisbali), em São Pedro da Aldeia. O evento contou com a presidente do Cisbali e prefeita de Saquarema, Manoela Peres (PL), da secretária executiva do consórcio, Natália Alves, da secretária de Saúde aldeense, Maria Márcia, além de outros secretários de Saúde de outras cidades e autoridades da área. Além de São Pedro e Saquarema, os municípios integrantes do consórcio são Araruama, Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande e Rio das Ostras. O Cisbali visa consorciar diversos serviços de saúde, como o SAMU, e facilitar o acesso a recursos e emendas parlamentares voltadas à saúde. Também busca melhorar a infraestrutura e adquirir equipamentos para oferecer serviços de saúde regionais.

Servidora da Saúde; assessor da prefeitura, Edmilson Bitencourt; prefeito Fábio do Pastel (PL) e moradora da cidade prestigiando o evento Ascom

FESTA DE SÃO PEDRO

Falando em Fábio do Pastel, ele participou da comemoração do Dia de São Pedro no último sábado (29). O evento celebrou a fé e a tradição associadas ao padroeiro da cidade, uma figura importante na cultura local. Devido ao forte vento sudoeste, a procissão marítima foi substituída por uma caminhada da Igreja da Pitória até a Igreja Matriz, localizada no Centro da cidade. As festividades receberam apoio das Secretarias de Cultura, Turismo e de Segurança e Ordem Pública.