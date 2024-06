Vantoil Martins acompanhado do secretário de Desenvolvimento Econômico e Urbano, Wallace Martins, da subsecretária da pasta, Rayna Conceição, e equipe - Ascom

Publicado 27/06/2024 13:13 | Atualizado 27/06/2024 13:13

Iguaba Grande - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO



O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins (CID) recebeu o prêmio pelo segundo lugar geral do programa Cidade Empreendedora, do Sebrae, como gestor público que se destaca no desenvolvimento socioeconômico do município. O evento aconteceu nesta quarta-feira (26), no Teatro Adolpho Bloch, no Rio. Vantoil, que foi acompanhado do secretário de Desenvolvimento Econômico e Urbano, Wallace Martins, e da subsecretária da pasta, Rayna Conceição, levou pra cidade oito medalhas de referência em oito categorias, sendo elas Empreendedorismo nas Escolas, MEI, Sala do Empreendedor, Lideranças Locais, Desburocratização, Marketing Territorial e Setores Econômicos, Gestão Municipal e Agricultura Familiar.

FOCO NO 1º LUGAR



"Temos orgulho em receber esse prêmio. É uma garantia e reconhecimento que Iguaba Grande tem políticas de desenvolvimento econômico, desde ações sociais de transferência de renda, que fazem o dinheiro girar no comércio local, até o incentivo para atrair empresas de grande porte que se instalarem aqui na cidade. Iguaba é hoje destaque entre as cidades da região e do estado", declarou. Em vídeo, o prefeito frisou que ano que vem a luta é pelo primeiro lugar, confira acima.