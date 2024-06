Prefeito Fábio do Pastel e deputado Altineu Côrtes - Arquivo pessoal

Publicado 26/06/2024 13:20 | Atualizado 26/06/2024 13:20

São Pedro da Aldeia - RECURSOS PARA INFRAESTRUTURA



O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL), está em Brasília e conversamos com ele, no fim de tarde desta terça (25). Ele foi acompanhado de seu secretário de Obras, Fernando Frauches e teve agenda cheia no primeiro dia. "Aquela loucura de Brasília, sabe como é, né?" contou. Teve uma agenda com o deputado federal e líder do PL, Altineu Côrtes, que o ajuda fazendo interface com o Ministério das Cidades. Também fez uma agenda na sede do PL para reafirmar a candidatura dele como pré-candidato a prefeito e aproveitou para gravar um programa de TV na sede do partido, com o presidente nacional da legenda, Valdemar da Costa Neto. Ainda visitou alguns gabinetes de deputados. Pastel disse que nesta quarta (26) é correria de novo, deve ser recebido pelo ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho. Ele está indo buscar recursos para infraestrutura e obras em diversas áreas do município. O prefeito lembrou que no ano passado ele também esteve na capital federal apresentando o projeto da nova Orla da Lagoa, ligando o Centro à Praia da Pitória. Como é um projeto de alto valor, segundo ele, é preciso ajuda do governo federal.

GOSTA DE ACOMPANHAR OBRAS



"Quem não é visto, não é lembrado", disse. E é esse papel que ele sempre faz, de ir a Brasília, visitar gabinetes e ministérios com o objetivo de reforçar o orçamento municipal para conseguir o avanço em obras, para construir mais UBS, postos de saúde, pavimentar ruas. Por outro lado, destacou que está lá mas com a cabeça aqui em São Pedro da Aldeia. É que nesta terça teve início de uma obra muito importante, que ele fez questão de destacar, que é o início da pavimentação da Rua da Colina, uma via extensa, onde foram despejadas, nesta terça, 12 carretas lotadas de massa asfáltica. Ele adora acompanhar esse tipo de momento, então para ele foi uma frustração não poder estar na cidade.