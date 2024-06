Dr Serginho realiza debate com PCDs - Ascom

Dr Serginho realiza debate com PCDs Ascom

Publicado 21/06/2024 13:10 | Atualizado 21/06/2024 13:11

Cabo Frio - A noite desta quinta-feira (20) foi marcada por um encontro organizado pelo deputado estadual Dr. Serginho (PL), destinado a debater questões cruciais para a transformação de Cabo Frio numa cidade mais inclusiva. O evento abordou temas como inclusão, mobilidade, acessibilidade, geração e garantia de emprego para Pessoas Com Deficiência (PCD).

Realizado no Clube Santa Helena, o encontro reuniu mais de 500 pessoas envolvidas com a causa, incluindo representantes de diversas instituições. Durante o evento, esses representantes puderam dialogar e questionar Dr. Serginho sobre as políticas públicas voltadas para o público PCD.

"Esta noite foi planejada para escutar e aprender com cada um de vocês. Infelizmente, hoje Cabo Frio carece de acessibilidade nas ruas e enfrenta desafios na geração de emprego para pessoas com deficiência. É essencial priorizar essas pessoas, garantindo que elas tenham condições ideais para viver bem," explicou Dr. Serginho.

Ele enfatizou a necessidade de colaboração com a comunidade PCD para desenvolver um plano de governo inclusivo e eficiente, capaz de atender às demandas específicas desse público.

As dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência em Cabo Frio são inúmeras, desde a falta de rampas e sinalização adequada nas vias públicas até a escassez de oportunidades de emprego.

A troca de experiências e de sugestões durante o evento visam construir políticas públicas mais justas e eficazes. "Precisamos da ajuda de todos vocês para criar soluções que realmente funcionem e transformem a nossa cidade em um lugar onde todos possam ter uma vida digna," finalizou Dr. Serginho.