Alexandre Martins fez o anúncio durante entrega da sede própria da secretaria de Serviços Públicos, na noite desta quinta (13) Ascom

O prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins (REP), anunciou que vai entregar mais uma Casa da Mulher Buziana no município, durante a inauguração do prédio próprio da secretaria de Serviços Públicos, na noite desta quinta (13). O espaço será instalado no bairro de Cem Braças. O equipamento tem como objetivo ofertar cursos livres e de capacitação profissional, oficinas, rodas de conversa e reflexão, ações de prevenção em saúde e de empoderamento das mulheres, além de atendimento as mulheres vítimas de violência. Ainda na solenidade, Alexandre destacou as entregas da prefeitura durante sua gestão, como a pavimentação de 102 ruas em três anos, além de diversas outras realizações: "Nesse tempo foram 150 obras, se dividir, são quatro obras por mês", disse.

CIDADE QUE MAIS RECICLA NO ESTADO



A inauguração do prédio próprio dos Serviços Públicos contou com a presença de diversas autoridades do município. Na ocasião, Alexandre ainda anunciou que em julho terá início o programa de coleta seletiva, destacando que o objetivo é que Búzios seja reconhecida como a cidade que mais recicla no estado.