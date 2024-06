Eduardo Pimenta participou do 128º episódio do podcast em homenagem ao Mês do Meio Ambiente - Ludmila Lopes

Publicado 13/06/2024 19:32

REGIÃO DOS LAGOS - Aconteceu nesta quinta-feira (13), em homenagem ao Mês do Meio Ambiente, uma edição especial do RC Cast. O 128º episódio do podcast recebeu como convidado o biólogo e presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João, Eduardo Pimenta.



Durante o bate-papo, Pimenta, que possui um extenso currículo, comentou sobre os investimentos de R$ 450 milhões que os municípios da Região dos Lagos vão receber para obras de saneamento. A partir disso, o sistema atual, que é primário, que é de tempo seco, passará a operar em nível terciário. Pimenta explicou a diferença entre os dois.



O biólogo destacou que o primário é mais simples. Neste, o objetivo é reduzir a quantidade de sólidos e materiais flutuantes na água. Já o terciário foca na eliminação de nutrientes, dentre outros, como fósforo, que compromete significativamente a balneabilidade da Lagoa de Araruama.



Falou ainda sobre outros investimentos previstos nas cidades e defendeu que a Região dos Lagos é um exemplo no quesito tratamento de esgoto para todo o estado do Rio de Janeiro.



Pimenta comentou também sobre a Bandeira Azul nas praias lagunares, das quais 85% estão em ótima qualidade, além da presença de cavalos-marinhos, sobre o aumento de esportes no local e em relação à polêmica do Instituto Ecovida e o Dormitório das Garças, em Cabo Frio.



Confira a entrevista completa: