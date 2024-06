Ator Antônio Pitanga, deputada federal Benedita da Silva (PT), prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado (PV), pré-candidato a vereador, Diego da Silva (PT) e vereadora do Rio de Janeiro, Tainá de Paula (PT) - Reprodução/ Redes sociais

Ator Antônio Pitanga, deputada federal Benedita da Silva (PT), prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado (PV), pré-candidato a vereador, Diego da Silva (PT) e vereadora do Rio de Janeiro, Tainá de Paula (PT)Reprodução/ Redes sociais

Publicado 11/06/2024 12:29

A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado (PV) e a turma do PT estiveram juntos no sábado (8), participando do lançamento da pré-candidatura a vereador de Diego da Silva, que é neto da deputada federal Benedita da Silva (PT), que também estava lá, acompanhada do marido, o ator Antônio Pitanga. O evento aconteceu em Tamoios, no segundo distrito. Quem também prestigiou foi o também deputado federal Lindbergh Farias, e outras autoridades, como a vereadora do Rio, Tainá de Paula, que já foi secretária de Meio Ambiente do prefeito Eduardo Paes (PSD). Porém, o recado ficou claro pelas imagens, que é o start ao apoio total do partido à Magdala, que vai tentar se reeleger. “Uma noite de extrema alegria, orgulhosa em ver nossos pré-candidatos”, disse a prefeita.



Prefeita Magdala Furtado (PV) entre deputada federal Benedita da Silva (PT), pré-candidato a vereador, Diego da Silva (PT) e apoiadores de Diego Reprodução/ Redes sociais

NÃO FAZ O ‘L’ DE JEITO NENHUM

Também estiveram por lá, em apoio a Magdala, o secretário adjunto de Obras, Luciano Silveira, assim como o secretário de Cultura, que é o Márcio Sampaio, filho da ministra Nísia Trindade, que já deu pra perceber, apoia Diego. Aliás, Márcio está na coordenação da campanha da prefeita cabo-friense, mais uma prova de que ele é um dos homens fortes do governo Magdala. Apesar de estar elegantíssima de terninho, apesar do entusiasmo e desse apoio que o partido presidente Lula está dando à candidatura dela, a prefeita ainda não consegue desvirar o dedinho e fazer o ‘L’ de Lula, continua fazendo um ‘2’. Dizem que é o ‘V’ de Vitória, mas a verdade é que a mãozinha está treinada pelo 22 de Bolsonaro. Afinal de contas, foram muitos anos sendo bolsonarista. Às vezes, um punho cerrado também rola (como na imagem acima). Ao que parece, o treino dela para tentar virar essa mãozinha ainda não está o suficiente. Uma boa fisioterapia resolveria essa dificuldade, ainda mais com essa grana toda que o Ministério da Saúde mandou pra Cabo Frio (R$ 55 milhões). Porque, a bem da verdade, fica aquele sentimento de vácuo, sabe? Cadê o ‘L’ de Lula na mão de Magdala?



Deputado federal Lindbergh Faria (PT) Reprodução/ Redes sociais

QUESTÃO AINDA NEBULOSA

Ainda sobre o evento do PT, o deputado federal Lindbergh Faria voltou a listar as obras que estão vindo para Cabo Frio, com apoio do governo federal. E ele destaca sempre muito uma questão que ainda ficou nebulosa no entendimento da população, relativa à renovação da frota de ônibus e até ônibus elétrico. Porque Cabo Frio, diferente de Maricá, não tem uma linha de ônibus do município, financiada com recursos da Prefeitura. É uma empresa privada que explora a concessão. Quando se fala que vai renovar, será que o governo municipal vai doar ônibus pra Salineira? Precisaria explicar melhor isso, não foi possível entender como vai ser essa situação, até pra ver vantagem num anúncio feito com tanto entusiasmo.

