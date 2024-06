Prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado - Rede social

Prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado Rede social

Publicado 06/06/2024 13:40 | Atualizado 06/06/2024 13:41

Cabo Frio - DIA TRISTE PARA O MEIO AMBIENTE



O Dia Mundial do Meio Ambiente não teve nada que se comemorar em Cabo Frio. Primeiro porque a prefeitura continua sem secretário de Meio Ambiente. E uma bomba: a coluna teve acesso a documentos que mostram que apesar do governo Magdala Furtado – que é do Partido Verde (oi?) – ter recebido verba de reforma e revitalização do Dormitório das Garças, parque ecológico fundado há 16 anos, o espaço está completamente abandonado. As obras estavam previstas para iniciarem em dezembro passado, mas o que se vê é que o local está em estado deplorável O Dia Mundial do Meio Ambiente não teve nada que se comemorar em Cabo Frio. Primeiro porque a prefeitura continua sem secretário de Meio Ambiente. E uma bomba: a coluna teve acesso a documentos que mostram que apesar do governo Magdala Furtado – que é do Partido Verde (oi?) – ter recebido verba de reforma e revitalização do Dormitório das Garças, parque ecológico fundado há 16 anos, o espaço está completamente abandonado. As obras estavam previstas para iniciarem em dezembro passado, mas o que se vê é que o local está em estado deplorável (confira a matéria aqui) . O valor da verba? Uma bagatela de R$ 1,6 milhão, que (pelo menos aparentemente) não foi aplicada. O Portal entrou em contato com a prefeitura, com a empresa responsável pelo projeto e até com o ex-deputado que enviou emenda parlamentar para esse fim. Mas ninguém respondeu, até o fechamento da edição. Por que será?

Magdala Furtado e representantes do instituto EcoVida Rede social



ORLA DE TAMOIOS



E, surpreendentemente, Magdala Furtado esteve, nesta quarta (5), no Dia Mundial do Meio Ambiente, acompanhando o lançamento do Projeto Orla de Tamoios, no segundo distrito, que será desenvolvido pelo instituto EcoVida, que iria revitalizar o Dormitório das Garças. No entanto, esta colunista esteve naquela região, neste mesmo dia, e o que foi constatado é que por lá o abandono também é flagrante. Na programação da Prefeitura teve plantio de mudas, atividades esportivas e recuperação de áreas degradadas. Agora é aguardar pra ver se os trabalhos terão continuidade.