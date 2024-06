Alexandre Martins durante entrega da Praça da Marina, em Búzios - Ascom

Búzios - OPOSIÇÃO SENTIU O GOLPE



Em Armação dos Búzios, a repercussão do anúncio de que o prefeito Alexandre Martins (REP) avança estrategicamente sobre o PL, o encontro dele com o governador Cláudio Castro (PL), sem dúvida nenhuma, foi o assunto mais comentado na cidade junto à classe política nesta segunda-feira (3), logo para começar a semana eletrizante. Inclusive trouxemos outros detalhes sobre esse encontro. Na conversa, o governador disse para Alexandre, se justificou praticamente, que todo mundo achava que ele não ia conseguir voltar à cadeira de prefeito, por isso o partido teve que se posicionar e escolher Rafael Aguiar. Mas com o retorno do prefeito, a situação mudou, até porque ele apoiou Castro quando este candidato à reeleição. Ou seja, o apoio é oficial e, ao que parece, isso fez a oposição sentir muito o golpe. Quando Alexandre inaugurou a praça na noite passada, todo o grupo dele estava motivado, feliz; por outro lado, a oposição baratinada, sem saber o que fazer, muitos perfis fakes nas redes sociais, promovendo ataques, querendo descredibilizar a informação desse fechamento. Agora é ver como é que vai ser o desdobramento dessa briga pelo PL em Armação dos Búzios. Quem será que vai vencer essa queda de braço? Até o presente momento, não há dúvida que quem vence é Alexandre.

Alexandre Martins durante entrega da Praça da Marina Ascom

MODO TURBO



E olha que Alexandre Martins está no modo turbo real. Entregou a Praça da Marina, na segunda-feira e nesta terça, foi para o Rio de Janeiro onde iria tratar de partidos políticos. Em seguida, partiu Brasília, como havíamos adiantado aqui na coluna. Na capital federal, vai em busca de emendas parlamentares para tentar engrossar o orçamento municipal, além de também acompanhar o processo do bloqueio dos royalties de petróleo: a arrecadação do município caiu muito – de cerca de R$ 23 milhões para R$ 8 milhões, fator que vem dificultando o orçamento municipal. Importante destacar que Alexandre disse pra nós, ontem mesmo, que até o final dessa semana ele teria outras novidades. Não quis revelar o que é, mas o clima de mistério ficou instalado. É como diz um amigo querido lá de Búzios, “o português é esperto”. Então, não dá pra duvidar da capacidade de Alexandre de se articular politicamente.