Dr Serginho (PL), ao centro, ao lado do avô, sr José Gonçalves, ladeados por autoridades, como os vereadores (da esq. p/dir.) Jean da Autoescola (PL); Miguel Alencar (União), presidente da Câmara; Rodolfo de Rui (PL) e Josias da Swell (PL) - Renata Cristiane

Publicado 03/06/2024 13:10

Cabo Frio ganhou, na manhã desta segunda-feira (3), mais uma unidade do programa 'Café do Povo', projeto do governo do Estado desenvolvido pela secretaria de Ciência e Tecnologia. O deputado estadual Dr. Serginho (PL), líder do governo Cláudio Castro (PL), compareceu ao evento e fez a entrega para a população em nome do governador que não esteve presente. O equipamento, o segundo do município, foi instalado no bairro Manoel Corrêa.



Ele discursou e deu uma entrevista exclusiva à coluna, onde garantiu que, apesar dos anúncios de que o governo do estado está quebrado, os programas vão continuar porque já tem recurso destinado. "Não só para o Café do Povo", disse.



Dr. Serginho falou ainda sobre a pavimentação da Estrada do Alecrim, no município de São Pedro da Aldeia, e também sobre o Centro Tecnológico José Bonifácio, que fica no segundo distrito cabo-friense.



Confira o que Dr. Serginho falou, no vídeo abaixo: