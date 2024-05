Prefeito Marcelo Magno apresenta projeto da Escola Municipal Vera Felizardo para equipe - Ascom

Publicado 29/05/2024 14:08

A Escola Municipal Vera Felizardo, localizada em Figueira, vai ganhar um prédio próximo ao novo pronto-socorro do distrito. O projeto foi apresentado nesta terça-feira (28) à equipe da unidade pelo prefeito Marcelo Magno e pelo secretário de Educação Bernardo Alcantara.

Com estrutura de grande porte, moderna, acessível e sustentável, o novo prédio atenderá a um antigo sonho da comunidade escolar. A nova instalação vai contar com 16 salas de aula, quadra poliesportiva com arquibancada, parquinho, auditório, biblioteca, sala multifuncional, enfermaria, refeitório, laboratório de informática e muito mais.

A obra será licitada até o início do segundo semestre.

