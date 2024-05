Prefeita Magdala Furtado (PV), presidente da executiva municipal do Partido Verde, Júnior do PV e Rubens Bello - Reprodução

Publicado 29/05/2024 13:33

A prefeita Magdala Furtado (PV) está passando a foice e o machado (com perdão do trocadilho quase comunista), em Cabo Frio. Nesta terça-feira (28) ela exonerou o secretário de Meio Ambiente, Rubens Bello, que foi indicação de seu partido. Ninguém entendeu nada, nadinha, de nada. Até porque Bello disse que foi pego de surpresa. Teve quem dissesse que ele chegou a ir trabalhar quando foi comunicado. Fato é que ninguém sabia da exoneração e o motivo. Ele tomou conhecimento da “novidade” pelo presidente da executiva municipal do Partido Verde, Júnior do PV.

Aliás, Júnior, levou um chá de cadeira, até o fim da tarde, esperando para conversar com a prefeita, pois também desconhecia o porquê da demissão. Recorremos aos vereadores da base. Qual foi a surpresa? Também foram surpreendidos pela demissão. Aliás, teve edil afirmando que não consegue falar com SuperMag há duas semanas. Nem o líder do governo na Câmara, Léo Mendes (MDB), sabia da decisão, assim como não soube dizer quem estava no radar para assumir a pasta.

Diante de tanto mistério ficam as conjecturas no ar: Será que o secretário deixou de cumprir alguma determinação da prefeita? Ou teria tomado alguma medida que ela não gostou? Façam suas apostas. Porém, salta aos olhos a forma como o governo age ao demitir. Deveras desconcertante. Na verdade, é um dado revelador de caráter. Mostra o quanto fria é Magdala. Nada maternal, para quem tenta emplacar imagem de “mamãe Mag”. Tá mais para “mamãe má”. Ou má de madrasta, isso sim!