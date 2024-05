Ex-chefe de Gabinete, Fábio Costa (CID), presidente da Câmara, Marciley Lessa (PL) e Washington Tahim (PL) - Reprodução

Ex-chefe de Gabinete, Fábio Costa (CID), presidente da Câmara, Marciley Lessa (PL) e Washington Tahim (PL)Reprodução

Publicado 27/05/2024 18:42

Em Iguaba Grande, em clima é de pré-campanha total. Todo mundo sabe que o ex-chefe de Gabinete, Fábio Costa, o Fabinho (CID) vai ser o candidato da máquina a chefiar a prefeitura da cidade, com o apoio do prefeito, Vantoil Martins (CID). Porém, o que todos querem saber é: quem será o vice na chapa? Uma coisa é certa, o vice vai ser do Partido Liberal. Da mesma forma, sabe-se que o presidente da Câmara, Marciley Lessa (PL), é o nome favorito de Vantoil e do próprio Fabinho.

Mas tem uma figura que vem ganhando espaço e fazendo caminho fundo (muito fundo) pra conquistar essa vaga de vice, que é o Washington Tahim. Bolsonaro doente, veio candidato a prefeito pelo PL em 2020 e continua na legenda. Inclusive tem pedido pra Deus e o mundo para que o nome dele seja indicado. E ‘Deus e o mundo’ envolve o governador Cláudio Castro, o deputado federal e líder do PL, Altineu Côrtes; os deputados e irmãos Carlos e Renan Jordy; o deputado estadual, Dr Serginho, e até o divino Espírito Santo. Eu ouvi um amém?! Aliás, quando Bolsonaro veio à Região dos Lagos, Tahim agitou um movimento pra ele no meio da estrada, perto da rodovia, pra mostrar fidelidade ao ex-presidente. E isso, parece ter contado muito na cabeça da cúpula do PL. Dizem que quem tem padrinho não morre pagão. Será que vai dar certo essa romaria de Tahim? É aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos…