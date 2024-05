Prefeito Marcelo Magno (PL) na frente do Pronto-Socorro de Figueira - Ascom

Publicado 24/05/2024 17:07 | Atualizado 24/05/2024 17:08

Depois de muito mistério e expectativa, o prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), finalmente anunciou as próximas inaugurações na cidade. Uma delas é do Pronto-Socorro de Figueira e a outra, da pavimentação de Parque de Figueira. Ambas vão acontecer no dia 6 de junho. A cerimônia acontece em frente ao novo pronto-socorro, na RJ-102, sem número, Figueira.

A instalação do pronto-socorro visa atender os moradores dos bairros de Figueira, Monte Alto, Parque das Garças, Parque das Gaivotas, Sabiá, Pernambuca, Novo Arraial e Caiçara. Os serviços, que, por hora, funcionam na antiga unidade, atendem cerca de 3 mil solicitações mensais de emergência. As atividades da nova unidade passam a funcionar no dia 7 de junho, às 8h da manhã.

Além dos atendimentos clínicos de emergência, a nova sede do pronto-socorro será totalmente informatizada, integrada, sendo possível realizar Raios-X, exames laboratoriais com várias especialidades e ainda terá uma farmácia completa e abastecida, dentro da unidade, para melhor atender aos cabistas dos distritos.

O novo Pronto-Socorro de Figueira vai oferecer também uma unidade de internação com leitos para baixa e média complexidade, contribuindo assim para uma demanda antiga dos moradores do distrito, que não precisarão se deslocar mais para o Hospital de Arraial do Cabo.