Dr. Serginho (PL) e esposa Aline Azevedo, que ao lado de Laura Azevedo é coordenadora de campanhaAscom

Publicado 24/05/2024 14:17

Parece que a semana está encerrando no modo "tá tranquilo, tá favorável" para o deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL). Isso porque o governador Cláudio Castro (PL) teve uma decisão que garantiu sua manutenção no comando do estado do Rio de Janeiro e ajudou, indiretamente, muito Serginho no seu desejo de se tornar o próximo prefeito do município cabo-friense.



Dr. Serginho (PL) e governador Cláudio Castro (PL) Reprodução

A oposição, representada principalmente pelo grupo da prefeita Magdala Furtado (PV) e do ex-prefeito Marquinho Mendes (MDB), torcia muito pela derrota de Castro, que poderia, no entendimento deles, atrapalhar a vida de Serginho. Como não aconteceu, ele saiu fortalecido e o grupo, motivado. A oposição, representada principalmente pelo grupo da prefeita Magdala Furtado (PV) e do ex-prefeito Marquinho Mendes (MDB), torcia muito pela derrota de Castro, que poderia, no entendimento deles, atrapalhar a vida de Serginho. Como não aconteceu, ele saiu fortalecido e o grupo, motivado.

REUNIÃO POLÍTICA

Logo depois da decisão, ainda nesta quinta-feira (23), aconteceu uma reunião política com 500 pré-candidatos a vereadores e presidentes de partidos . Só havia lideranças fortes, gente com grande capacidade de articulação e mobilização de voto. O encontro foi um momento muito oportuno, todos saíram de lá super otimistas, até porque Serginho também aproveitou a oportunidade para mostrar pesquisas e isso deixou seu grupo bastante energizado.



Dr. Serginho (PL) em reunião com presidente da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa), Rafael Menezes Reprodução/ Redes sociais CONQUISTA PARA A LAGOA DE ARARUAMA

Além disso, nesta terça-feira (21), houve uma reunião importantíssima com o presidente da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa), Rafael Menezes, para tratar de investimentos em saneamento na Região dos Lagos. Na conversa, que aconteceu em seu gabinete na Alerj, Serginho conseguiu arrancar o compromisso de uma votação que vai obrigar a Prolagos a investir R$ 1 bilhão em tratamento na Lagoa de Araruama. Esse projeto, que será votado já na primeira quinzena de junho, é uma esperança tremenda de que a laguna melhore sensivelmente a partir disso.



“Houve naquela ocasião o comprometimento da Agenersa de julgar a revisão quinquenal da concessão de esgoto e água da Região dos Lagos”, informou Dr. Serginho. “Isso possibilita maiores investimentos de saneamento na região, inclusive no que se refere a melhorias para a Lagoa de Araruama”, concluiu.