Prefeita Magdala Furtado (PV) no Palácio do Planalto, em Brasília - Ascom

Prefeita Magdala Furtado (PV) no Palácio do Planalto, em BrasíliaAscom

Publicado 23/05/2024 12:59

A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado (PV), está em Brasília onde participou, nesta quarta-feira (22), de encontro com ministras no Palácio do Planalto, a convite do ministro de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha.

O objetivo do encontro foi debater sobre a participação das mulheres na política. Na ocasião, além da primeira-dama, Janja Lula da Silva, marcaram presença também as ministras da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, da Igualdade Racial, Anielle Franco, da Cultura, Margareth Menezes, do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, a ministra em exercício das Mulheres, Maria Helena Guarezi, e a dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara.

Nas redes sociais, Magdala falou sobre o encontro e convocou a presença feminina na política. “Eu não poderia deixar de estar aqui, até porque hoje nós temos mais de cinco mil municípios e apenas 600 mulheres ocupando um cargo no executivo. E eu sou uma delas. Então eu tô aqui pra dizer pra vocês que nós ainda somos uma grande minoria fazendo parte das políticas, públicas. Nós precisamos aumentar esse número. Nós precisamos avançar em relação à participação da mulher na política”.

A prefeita também deve participar da Marcha dos Prefeitos, que está sendo realizada desde a segunda-feira (20) e segue até quinta (23). Este ano, com o tema Pacto Federativo: um olhar para a população desprotegida, o evento terá 62 horas de programação para debater assuntos de interesse dos municípios.



Quem acompanha a chefe do executivo cabo-friense é o jornalista Wagner da Cruz Leal. Além desses eventos, Magdala deverá participar de outras agendas na capital federal.