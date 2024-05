Manoela Peres e Penha Bernardes - Renata Cristiane

Publicado 22/05/2024 17:36 | Atualizado 22/05/2024 17:36

Araruama - PAROU ARARUAMA



A inauguração do diretório do Partido Liberal em Araruama parou a cidade na noite de segunda-feira (20). A pré-candidata a prefeita pelo partido, Penha Bernardes, conseguiu reunir cerca de 7 mil pessoas, entre elas a nata do PL e apoiadores de outros partidos. Ao seu lado, a prefeita de Saquarema, Manoela Peres (PL), que virou a principal cabo eleitoral de Penha na cidade vizinha. A pré-candidata a prefeita no município saquaremense, Lucimar Vidal (PL) também estava. Ainda estiveram presentes os deputados federais Altineu Côrtes (PL), Júlio Lopes (PP), Márcio Canella (União), Renan Jordy (PL) e Otoni de Paula (MDB); os deputados estaduais Dr Serginho (PL) e Pedro Ricardo (PP), assim como o secretário estadual das Cidades, Douglas Ruas. - PAROU ARARUAMAA inauguração do diretório do Partido Liberal em Araruama parou a cidade na noite de segunda-feira (20). A pré-candidata a prefeita pelo partido, Penha Bernardes, conseguiu reunir cerca de 7 mil pessoas, entre elas a nata do PL e apoiadores de outros partidos. Ao seu lado, a prefeita de Saquarema, Manoela Peres (PL), que virou a principal cabo eleitoral de Penha na cidade vizinha. A pré-candidata a prefeita no município saquaremense, Lucimar Vidal (PL) também estava. Ainda estiveram presentes os deputados federais Altineu Côrtes (PL), Júlio Lopes (PP), Márcio Canella (União), Renan Jordy (PL) e Otoni de Paula (MDB); os deputados estaduais Dr Serginho (PL) e Pedro Ricardo (PP), assim como o secretário estadual das Cidades, Douglas Ruas. Autoridades que estiveram no evento fizeram uma avaliação do momento político







MOTOCIATA E BUZINAÇO



De Araruama também compareceram os vereadores Oliveira da Guarda (MDB), marido de Penha, e Elói Ramalho (SDD), assim como o ex-prefeito do município, André Mônica (PDT). Teve até vídeo-chamada do ex-presidente Bolsonaro. A pré-candidata a prefeita fez um discurso vigoroso. O clímax foi quando declarou que ela é Penha Bernardes, por causa do sobrenome que herdou do pai, que ela não é “Penha de ninguém”, numa clara alfinetada ao grupo de oposição. Teve até motociata em apoio à pré-candidata, passaram fazendo um buzinaço. Já passava das 22h30 quanto terminou o evento.

