Engenheiro civil Luciano Silveira - Divulgação

Publicado 20/05/2024 14:14 | Atualizado 20/05/2024 14:15

Cabo Frio - O engenheiro civil Luciano Silveira, servidor concursado da Prefeitura de Cabo Frio e militante do Partido dos Trabalhadores (PT) há mais de 20 anos, assumiu interinamente a Secretaria de Obras e Serviços Públicos do município na noite de quinta-feira (17). A nomeação foi oficializada por meio da Portaria Nº2.035, assinada pela prefeita Magdala Furtado.

A mudança na pasta se dá após intervenção na executiva municipal do Partido dos Trabalhadores (PT), que agora assume a Secretaria de Obras. Carlos Augusto Cagu, que ocupava o cargo anteriormente, passa a ser secretário de Mobilidade Urbana.



Ainda não há informações sobre se Silveira permanecerá no cargo de forma definitiva. No entanto, ele já está à frente da secretaria e respondendo pelas suas demandas.