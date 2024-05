Prefeito Fábio do Pastel na inauguração da UBS do Poço Fundo - Ascom

Prefeito Fábio do Pastel na inauguração da UBS do Poço Fundo Ascom

Publicado 06/05/2024 16:29

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia reinaugurou a Unidade Básica de Saúde do bairro Poço Fundo, com o objetivo de proporcionar um atendimento de qualidade aos moradores da região. A reforma da unidade foi realizada para melhorar a infraestrutura e oferecer um ambiente mais acolhedor e adequado para os pacientes, dando continuidade aos serviços essenciais de saúde, como consultas médicas, vacinação, exames laboratoriais e dispensação de medicamentos.



O prefeito Fábio do Pastel (PL) citou as diversas obras em andamento pela cidade e lembrou os esforços da administração para melhorar a qualidade de vida da população. “Esta inauguração é mais uma de muitas e sempre num padrão de qualidade em prol do município; temos lutado muito por uma saúde de qualidade. Eu digo sempre da nossa preocupação com a população aldeense. Reformamos e ampliamos escolas, creches, entregamos o acolhimento aos pacientes que fazem tratamento fora do município, a Clínica Vascular, a Sala de Sedação para tratamento dentário às pessoas com deficiência, pavimentamos ruas, já instalamos mais de 6 mil pontos de iluminação em LED no nosso município; temos um transporte de qualidade a R$2,50. Temos em andamento o projeto de um cemitério que será referência estadual de padrão e de organização. Tudo isso é trabalho, é gestão, é equipe. Enquanto tivermos força e estivermos à frente da Prefeitura, lutaremos por conquistas para melhorar, cada vez mais, nossa cidade”, afirmou.

Prefeito Fábio do Pastel discursa na inauguração da UBS do Poço Fundo Ascom

A UBS Poço Fundo passou por intervenções na rede elétrica, manutenção da rede hidráulica, troca de portas, pintura interna e externa, troca de portões de acesso, renovação do telhado, instalações de novos pontos de iluminação, climatização de toda a unidade e ampliação do ambiente de espera e acolhimento.



Na oportunidade, a secretária de Saúde, Maria Márcia Sampaio Fontes, falou sobre o serviço realizado pela pasta. “Nosso trabalho é para que os cidadãos possam desfrutar desse ambiente que foi todo remodelado, numa unidade que há muito não passava por uma reforma, por um olhar diferenciado. Na pessoa da D. Marlene, uma das assistidas desta UBS, eu abraço a todos os usuários. Quando conseguimos realizar algo significa que tivemos um time muito forte, fazendo acontecer, o que nos dá uma tranquilidade muito grande, por sabermos para qual direção seguir e com foco. A Prefeitura é uma engrenagem que, para funcionar bem, precisa de profissionais e pessoas comprometidas e com vontade de realizar”, enfatizou.



Já a secretária adjunta da Atenção Primária, Jaqueline Tinoco, destacou sua satisfação em mais uma conclusão de obras nas unidades de saúde. “Hoje estou muito feliz por, na semana do trabalhador, poder executar o trabalho. Tenho muito a agradecer à secretária de Saúde Maria Márcia, ao prefeito Fábio, à uma gestão comprometida na realização do serviço. Em nome da equipe da UBS Poço Fundo, agradeço pela entrega de uma estrutura física adequada e de qualidade para os trabalhadores e para cada munícipe. Nossa gratidão a todos os que estiveram envolvidos neste trabalho”, disse.

fotogaleria

Com a reinauguração da unidade, os moradores da região terão um local adequado para cuidar da saúde e receber um atendimento humanizado e de qualidade. A Secretaria Municipal de Saúde acredita que a valorização da atenção primária à saúde é fundamental para prevenir doenças, promover a saúde e reduzir a demanda por atendimentos de urgência e emergência nos hospitais.



A cerimônia foi encerrada com o descerramento da placa e o prefeito Fábio do Pastel, ao lado da secretária Maria Márcia, apresentou o novo posto de saúde a todos os aldeenses presentes. Além do secretariado municipal, o vice-presidente da Câmara de Vereadores, Franklin da Escolinha, e os vereadores Fernando Mistura, Mislene, Márcio Soares e Jean Pierre estiveram presentes no evento.