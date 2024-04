Magdala Furtado (PV), Léo Mendes (MDB) e Marquinho Mendes (MDB) - Rede social

Publicado 30/04/2024 13:56 | Atualizado 30/04/2024 13:57

Cabo Frio - DEU O QUE FALAR



Em Cabo Frio, teve uma foto que ‘causou’ no último fim de semana. A imagem, divulgada nas redes sociais do vereador Léo Mendes (MDB), foi feita em colab com a prefeita Magdala Furtado (PV), rendeu mais de 500 curtidas. E tem o ex-prefeito Marquinho Mendes (MDB) junto. Ligamos pra ele, a fim de saber do que se tratava e ele disse que a foto é antiga, resposta confirmada por Léo, o qual explicou ter sido feita por ocasião de sua filiação. Ainda por telefone, Marquinho disse que não há problema algum em tirar foto com Magdala ou com o Léo Mendes. “O Léo é do MDB, estou trabalhando em possíveis alianças para a minha candidatura. Não tem nada demais. Ela é pré-candidata a prefeita e ele, pré-candidato a vereador”, disse Marquinho. A propósito, perguntamos a ele se é verdade que Léo poderia vir candidato a prefeito em seu lugar e ele respondeu que a possibilidade disso acontecer “é zero”. Por outro lado, o vereador não descartou essa hipótese: “não é o meu desejo, sou candidato à reeleição pra vereador, mas eu não fujo de disputa”, disse à coluna. Então, qual o objetivo da foto? “Só para causar. Coisas da política de Cabo Frio”, emendou MM, acrescentando que é cada um no seu projeto, mas que está “de braços abertos para receber todas as correntes políticas. “Meu único adversário nessa eleição é Dr Serginho. Inclusive aceito o apoio de Magdala, se ela quiser declinar da candidatura dela”, disparou o ex-prefeito.



No entanto, existia uma teoria de bastidor afirmando que Magdala poderia vir candidata a vice de Marquinho, o que não pode acontecer já que passou o prazo para desincompatibilização. “Não pode ser vice mas pode me apoiar”. E o contrário? “Com todo respeito ao cargo da prefeita, mas eu entendo que tenho um legado, uma história, um passado nessa cidade. Com certeza absoluta, escreve aí. Eu serei candidato a prefeito em Cabo Frio. Não posso falar em candidatura porque estamos em fase de pré-campanha. Então hoje eu sou pré-candidato. Mas com certeza, assim que passarem as convenções, eu serei o candidato do MDB”, reforçou Marquinho. Quem conhece Marquinhos sabe que quando ele está com essa convicção, vai até o final. Então, deve ter carta na manga que não quer revelar, porque ele já disse que tem receio do tio Patinhas.

Bruno Alpacino Reprodução



CADÊ OS R$ 55 MILHÕES?



Ainda em Cabo Frio, o secretário de Saúde, Bruno Alpacino, esteve na UBS Monte Alegre, na manhã desta segunda (29), dia seguinte CADÊ OS R$ 55 MILHÕES?Ainda em Cabo Frio, o secretário de Saúde, Bruno Alpacino, esteve na UBS Monte Alegre, na manhã desta segunda (29), dia seguinte após o telhado ter desabado (sem vítima), deixando a unidade interditada . Segundo Bruno, as obras do local já estavam no cronograma, que acabou sendo adiantado. Nesse período, os usuários serão atendidos na UBS do Porto do Carro. O secretário também acrescentou que a unidade será ampliada com verba federal. Falando nisso, o pessoal continua querendo saber o que foi feito com a verba de R$ 55 milhões que o ministério da Saúde enviou, no fim do ano passado, e que aconteceu um mês antes do filho da ministra Nísia Trindade, Márcio Sampaio, ser nomeado como secretário de Cultura. Magdala deveria dar essa resposta à população, certamente ganharia mais credibilidade e no momento que ela mais precisa.