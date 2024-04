Telhado desaba - Reprodução/Rede social

Publicado 29/04/2024 14:57

Cabo Frio - Moradores do bairro Monte Alegre, em Cabo Frio, foram surpreendidos na manhã desta segunda-feira (29) com o cancelamento do atendimento na Unidade Básica de Saúde do bairro por conta do desabamento do telhado do local.



Segundo informações, a estrutura caiu na tarde deste domingo (28). Alguns moradores chegaram a ir na unidade nesta manhã, mas tiveram que voltar para casa.



A Comsercaf está no local para retirar os entulhos. Ainda não há informações de quando o serviço será retomado.



A Prefeitura de Cabo Frio informou que a Unidade de Saúde do bairro Monte Alegre já estava com data de início da reforma e manutenção prevista para esta terça-feira (30). No entanto, diante do caso inesperado, os atendimentos estão suspensos. Neste período, os usuários cadastrados nesta unidade serão atendidos nos postos de saúde dos bairros mais próximos localizados na Boca do Mato e Porto do Carro. A previsão de conclusão dos serviços é até esta quinta-feira (2). A Secretaria de Saúde ressalta que há um cronograma de atuação na infraestrutura sendo realizado em todos os postos de saúde do município.