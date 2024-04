coronel Leonardo Oliveira será substituído pela coronel Andreia Ferreira da Silva Campos - Divulgação/PM

29/04/2024

Cabo Frio - Na noite desta sexta (26), o Jornal O Dia recebeu com exclusividade informações de que, pela primeira vez, o 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que abrange as sete cidades da Região dos Lagos, será comandado por uma mulher. O coronel Leonardo Oliveira, que esta à frente do 25º BPM desde maio de 2022, passará o comando para a coronel Andreia Ferreira da Silva Campos. A passagem de comando acontece nesta terça (30).

A nova comandante assumirá para que Oliveira possa dirigir o 12º BPM de Niterói. A mudança foi inicialmente divulgada em um boletim interno da PM, e a data da cerimônia de passagem de comando ainda não foi definida.

A coronel Andreia estava no comando da Unidade Prisional da Polícia Militar (UPEMERJ), localizada em Niterói, um local destinado ao acautelamento de militares da corporação que cometeram infrações penais militares ou civis enquanto aguardam julgamento.

A troca ocorre em um momento em que dados do Instituto de Segurança Pública apontam um aumento nos crimes de gênero na Região dos Lagos. Andreia tem mais de 30 anos de experiência na Polícia Militar, com passagens pelas unidades de Magé e Volta Redonda. Nas redes sociais, muitas mulheres comemoraram, destacando que se sentem representadas por este fato, o qual consideram “histórico”.

É importante salientar que o Cel. Oliveira, durante seu comando no 25º BPM, implementou ações junto à comunidade e autoridades públicas para combater a violência contra a mulher, como a Base de Polícia de Proximidade no bairro Jardim Esperança, que inclui uma Casa Lilás que presta atendimento a mulheres em situação de violência. Espera-se que Andreia continue com as ações de proximidade.

Os últimos dados de criminalidade na Região dos Lagos mostram uma queda expressiva nos crimes como roubo, mas revelam um aumento exponencial no número de casos de letalidade violenta. De acordo com o ISP, em janeiro deste ano, foram registrados 23 casos, contra 17 no mesmo período de 2023.

Quando estava à frente do batalhão de Volta Redonda, a coronel Andréia, na época tenente-coronel, destacou que preza por ações integradas e no dinamismo do contato entre a polícia e a população para combater a criminalidade.