861 pinos de cocaína - Divulgação/PM

Publicado 26/04/2024 17:22

Cabo Frio - Um homem de 36 anos foi preso por tráfico de drogas no fim da manhã desta sexta-feira (26), em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada por volta das 11h40, na Avenida Teixeira e Souza.

De acordo com a PM, uma equipe do GAT recebeu denúncias de que o suspeito, identificado como J. D. S. Q., estaria traficando cocaína no Parque Central e foi verificar. No local, a guarnição realizou um cerco tático. Já o elemento, ao perceber a presença dos policiais, teria tentado fugir, mas sem sucesso.

Durante abordagem, a equipe encontrou alguns pinos de cocaína com o elemento. Além disso, ainda conforme a PM, outra parte das drogas foi encontrada em um copo de guaravita. O recipiente estaria ao lado de uma igreja.

Em busca do restante dos entorpecentes, os policiais realizaram uma varredura pela região, logrando êxito em encontrar o que faltava da carga de drogas. Ao todo, foram apreendidos 861 pinos de cocaína.

Diante dos fatos, o criminoso foi encaminhado para a 126ª DP (Cabo Frio), onde permaneceu preso por tráfico de drogas. O material também permaneceu apreendido na delegacia.