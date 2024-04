4 pedras de crack e uma trouxinha de maconha - Divulgação/PM

Publicado 26/04/2024 13:59

Cabo Frio - Uma equipe da Moto Patrulha da Polícia Militar flagrou dois indivíduos com drogas na Avenida do Contorno, no bairro Cajueiro, em Cabo Frio, na tarde desta quinta-feira (25).

De acordo com a ocorrência policial, os agentes estavam em patrulhamento pela localidade quando avistaram uma motocicleta XLR azul em mau estado de conservação e sem as luzes de sinalização traseira. Ao darem ordem de parada, os ocupantes da moto inicialmente resistiram, mas acabaram obedecendo após diversas tentativas.

Durante a revista pessoal, os PMs encontraram um aparelho celular dentro de uma bolsa com o condutor da moto. Já com o carona, de 22 anos, foi encontrada uma bolsa contendo 4 pedras de crack e uma trouxinha de maconha.

Diante dos fatos, os dois indivíduos foram detidos e encaminhados à 126ª DP. Ambos foram autuados por porte de drogas para uso próprio. A motocicleta também foi apreendida.

Cabe ressaltar, que o carona da moto já possuía uma passagem anterior por roubo.