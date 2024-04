Operação integrada entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar - Divulgação/PM

Publicado 25/04/2024 15:08

Cabo Frio - Na manhã desta quinta-feira (25), uma operação integrada entre a Guarda Municipal de Cabo Frio e a Polícia Militar resultou na remoção de uma barricada e uma guarita na comunidade do Buraco do Boi, no Centro.



De acordo com a ocorrência, os agentes do ROMU e do 25º Batalhão da Polícia Militar (BPM) atuaram juntos para desmontar as instalações que, segundo relatos, serviam de apoio para o tráfico local.



A ação, que contou com o apoio do grupamento Ostensivo Municipal (ROMU) da Guarda Municipal, teve como objetivo combater estruturas usadas para atividades ilícitas após denúncias sobre a utilização das mesmas por criminosos para atrapalhar a livre circulação das autoridades pela localidade.



Não há registros sobre a apreensão de drogas durante a operação. Ninguém foi preso.