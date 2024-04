Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) - Divulgação/PM

Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) Divulgação/PM

Publicado 24/04/2024 14:08

Cabo Frio - Um homem foi preso em flagrante após agredir a companheira no bairro Monte Alegre, em Cabo Frio, na madrugada desta quarta-feira (24).

De acordo com a ocorrência policial, a vítima, de 20 anos, acionou a PM relatando ter sido agredida na cabeça e no antebraço direito pelo seu companheiro, de 21 anos.

A guarnição foi até o local da ocorrência e a vítima indicou o paradeiro do autor. Após buscas na região, o homem foi localizado e abordado pelos policiais. Durante a revista pessoal, foram encontrados três cigarros de maconha em seu veículo.

Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante e conduzido, junto com a vítima, para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Cabo Frio. A mulher foi encaminhada para realizar o exame de corpo de delito, que comprovou as lesões sofridas. Em seguida, ela foi levada à 127ª DP (Central de Flagrantes), onde o acusado foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada como violência doméstica contra a mulher. Ele permanece preso à disposição da Justiça.