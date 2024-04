Resgate - Divulgação

Publicado 24/04/2024 13:51

Cabo Frio - Na manhã desta terça-feira (23), um homem que aparentava estar desorientado foi resgatado por uma equipe da Guarda Marítima e Ambiental de Cabo Frio enquanto nadava pelo Canal do Itajuru.



De acordo com a ocorrência, a operação de resgate teve início após a central da guarda receber informações sobre o estado do homem. Inicialmente, ele foi avistado próximo ao Dormitório das Garças. Após o alerta, uma equipe em patrulhamento na área foi deslocada para o local.



Lá, com a embarcação da guarda, os agentes conseguiram realizar o resgate de forma segura e eficiente, sem qualquer intercorrência. Ainda segundo a ocorrência, já em terra, o homem recebeu os primeiros socorros da equipe e foi posteriormente encaminhado ao Hospital Central de Emergência (HCE), no bairro São Cristóvão, para avaliação médica.



Não há informações atualizadas sobre as condições de saúde do homem, nem sobre o que teria ocorrido para que ele ficasse no estado em que foi encontrado.