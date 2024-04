"Queda Livre" livro sobre a história de Glaidson dos Santos - Divulgação

Publicado 24/04/2024 13:37

Cabo Frio - “Queda Livre”, livro dos jornalistas Chico Otávio e Isabela Palmeira, será lançado pela editora Intrínseca no próximo dia 3 de maio, sob o selo História Real. A obra descreve a ascensão e o declínio de Glaidson dos Santos, ex-garçom atuante em Cabo Frio que liderou a maior pirâmide financeira do Brasil, envolvendo elementos como bitcoins e a Igreja Universal do Reino de Deus, além de movimentações financeiras que alcançaram a marca de R$ 38 bilhões.



Além da publicação, a trajetória de Glaidson também será transformada em filme. Os direitos cinematográficos foram adquiridos pela Morena Filmes, comandada por Mariza Leão e Tiago Rezende. A produção está prevista para iniciar no primeiro semestre de 2025, e o processo de seleção do elenco, incluindo a escolha do ator que dará vida a Glaidson, ainda está em andamento.



A narrativa é fruto de três anos de investigações e revela como Glaidson, junto com sua esposa Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, ambos atualmente presos, evoluíram de uma vida de dificuldades para uma existência de riqueza extrema, culminando em acusações de fraudes financeiras, associação criminosa, lavagem de dinheiro e homicídio.



Além disso, o livro detalha a dinâmica entre fé, ambição e ganância, e como essa combinação resultou na ruína de milhares de pessoas, entre elas famílias de baixa renda e celebridades, todas atraídas pela promessa de lucros rápidos e elevados. Atraídos pela garantia de juros mensais de 10%, algumas pessoas aplicaram todas as economias, em um movimento que se espalhou pela Região dos Lagos e, depois, por todo o país.



Um exemplo de celebridade que teve prejuízos com a empresa é o humorista Rafael Portugal, de 37 anos, que perdeu R$ 1,2 milhão ao realizar um investimento na empresa do ‘Faraó dos Bitcoins’.

Chico Otávio, jornalista com uma carreira repleta de prêmios, incluindo seis vezes a conquistado Prêmio Esso, e iniciada em 1985, e Isabela Palmeira, jornalista e roteirista com interesse em autoconhecimento e meditação, conduzem a narrativa que expõe os detalhes do caso que afetou 89 mil pessoas e se espalhou por todo o Brasil. Ainda não se sabe se a obra terá festa de lançamento em Cabo Frio.



