Envolvidos indo para a 126ª DP - Divulgação/PM

Publicado 22/04/2024 15:07

Cabo Frio - Neste domingo (21), por volta das 12h, os agentes do Grupamento Operacional de Praia (GOP) da Guarda Municipal de Cabo Frio foram acionados por banhistas que afirmaram estar havendo um tumulto na Praia do Forte.



Eles foram até o local indicado e constataram que o desentendimento se deu devido à prática de altinha que estava acontecendo à beira-mar, o que gerou insatisfação entre alguns banhistas.



O GOP encerrou a “altinha”, levou os envolvidos para a 126ª DP. Um senhor de 76 anos, depois de passar pela delegacia, foi levado para a UPA do Parque Burle e um jovem de 18 anos, suspeito de ser o agressor, foi levado para prestar esclarecimentos às autoridades policiais.