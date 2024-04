Homem é encontrado morto e com marcas de violência em Cabo Frio - Divulgação

Homem é encontrado morto e com marcas de violência em Cabo FrioDivulgação

Publicado 22/04/2024 19:18

CABO FRIO - Um homem de 31 anos foi encontrado morto nas Colinas do Peró, em Cabo Frio, por volta das 9h deste domingo (21). Segundo informações, a vítima estaria amarrada e apresentando sinais de violência, incluindo marcas de disparos por arma de fogo.

De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio na Rua Nova Peró e, após confirmar o fato, fez contato com a perícia.

Após a conclusão do procedimento, o fato foi registrado na 126ª DP (Cabo Frio). A vítima foi identificada como V. P. C, supostamente natural de Arraial do Cabo. Posteriormente, o corpo foi encaminhado para o IML da cidade. A motivação do crime não foi divulgado.