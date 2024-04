Ônibus de turismo - Rede social

Publicado 22/04/2024 14:59

Cabo Frio - Turistas de pelo menos dois hotéis de Cabo Frio – um na orla (Malibu) e outro próximo (Marlen) – ficaram mais de 4 horas impedidos de saírem do local para o retorno às suas cidades porque os ônibus e outros transfers não conseguiam sair destes pontos, já que os acessos ficaram fechados por causa de um evento esportivo (meia maratona), que aconteceu na manhã deste domingo (21).



Sendo assim, os motoristas não tiveram permissão de sair do Terminal de Ônibus de Turismo (TOT), que fica na avenida Wilson Mendes, no Jacaré, para buscarem os passageiros na orla. Ocorre que, segundo os estabelecimentos, ninguém teria sido avisado da realização do evento. Tinha hóspede esperando no hall de um dos hotéis desde as 7h30. O transtorno foi grande.



Guias de turismo que estavam com esses passageiros pediram ajuda a agentes de mobilidade e trânsito da Prefeitura que ali estavam. E, segundo testemunhas, os agentes desconheceriam a realização da corrida esportiva.



A maioria deles veio de São Paulo. Uma delas encaminhou um vídeo, desabafando sobre a situação.





Passava das 11h quando o ônibus conseguiu acessar e pegar os passageiros. Mas, para isso, teve que fazer uma manobra complicada, porque estava proibido o trânsito sentido centro da cidade, tendo que atravessar o veículo na pista e poder contornar para seguir sentido Passagem.

Enfim, os turistas puderam embarcar. Mas teve uma outra ‘surpresa’ na saída. Uma carreata em homenagem a São Jorge, protetor do Estado do Rio, celebrado em 23 de abril, passava pelo mesmo local, na mesma hora. Motoristas e turistas toveram que tomar uma dose extra de paciência. Confira:

O Jornal O Dia conversou com a gerente do hotel Malibu, Meri Thomaz. Ali é o local onde tem um ponto de embarque e desembarque. Segundo Meri, o hotel não foi avisado. Inclusive, turistas que chegaram na cidade em outros ônibus de excursão, neste domingo, tiveram que ficar no TOT até poderem ser levados para o hotel.



“Total falta de comunicação. Agências que frequentam aqui há 30 anos, todos chateados. Quando conseguimos autorização, nos deparamos com a questão de um pórtico de ferro montado para a gincana (sic), que impedia a passagem de ônibus, manobras complicadas, estresse, mas a equipe de plantão da guarda e mobilidade vieram para nos ajudar, sofreram escutando reclamações dos turistas. Muito desanimador, fomos divulgar a cidade na WTM em São Paulo, estamos indo para eventos de turismo em Juiz de Fora e Belo Horizonte nessa semana, todo um trabalho de divulgação, o que fazer? Meu público em parte é de melhor idade e saíram insatisfeitos e cansados”, declarou Meri.



O Jornal entrou em contato com a Prefeitura para saber se houve e o porquê da falta de comunicação, que causou transtornos aos turistas. Por nota, respondeu o seguinte:



“A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, informa que, ainda durante a manhã, desobstruiu parte do trecho nas proximidades dos hotéis Malibu e Marlen. Dessa forma, os hóspedes puderam embarcar nos ônibus com tranquilidade”.