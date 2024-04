Mulher invade estabelicimento - Reprodução/Rede social

Mulher invade estabelicimento Reprodução/Rede social

Publicado 19/04/2024 14:53

Cabo Frio - Uma mulher invadiu e furtou um estabelecimento na Rua Treze de Novembro, na frente do Colégio Miguel Couto, nas proximidades da Praia do Forte, em Cabo Frio



O caso aconteceu no início da semana passada por volta das 6h da manhã, mas foi divulgado nesta quinta-feira (18). A ação foi flagrada por imagens de câmeras de segurança.



No vídeo é possível ver quando uma mulher analisa uma forma de entrar no local e pula para dentro da lanchonete. Momentos depois, ela rasga um banner, joga uma sacola contendo os itens furtados e passa pelo buraco em seguida.



De acordo com o proprietário do local, foram levados cigarros, balas, biscoitos e outros itens. Ele acredita que a venda de crack na comunidade do Buraco do Boi, que fica próxima ao endereço, pode ser um agravante desse tipo de ocorrência.