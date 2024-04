Assalto a mão armada - Divulgação

Publicado 19/04/2024 14:41

Cabo Frio - Na noite desta quinta-feira (18), uma drogaria que fica na Rua Alemanha, no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio, sofreu um assalto a mão armada.



O crime foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. Por volta de 21h, um elemento vestindo calça preta, blusa vermelha e boné preto entra na Drogaria Caiçara com arma em punho ameaçando clientes. Um idoso que estava próximo ao balcão chega a ser empurrado.



Apressado, ele pega o dinheiro do caixa e o celular de uma cliente e sai em seguida.



O proprietário do local lamentou o fato. “Só quem passa ou já passou por isso entende o sentimento de tristeza, impotência, medo e abandono”, escreveu nas redes sociais.



Ainda não há informações sobre o prejuízo estimado.