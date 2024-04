Cobra corre-campo - Reprodução/Rede social

Cobra corre-campoReprodução/Rede social

Publicado 18/04/2024 16:10

Cabo Frio - Um homem foi parar no hospital após levar a picada de uma cobra corre-campo em Cabo Frio. O caso foi registrado na tarde desta quarta-feira (17), na Rua Peixe Agulha, no Peró. A vítima, mesmo ferida, conseguiu capturar o réptil e colocar em um pote.



Segundo a ocorrência, agentes da Guarda Marítima e Ambiental da cidade foram acionados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Burle para recolher o animal.



No local, a guarnição recolheu o recipiente com a cobra e, posteriormente, encaminhou a mesma para seu habitat natural. Já a vítima, após atendimento médico, foi liberada.



A cobra corre-campo, também conhecida como Philodryas, não é peçonhenta. Contudo, quando se sente ameaçada ou acuada, pode se tornar agressiva, chegando a dar o bote ou, até mesmo, picar.