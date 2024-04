Cabo Frio

Tiroteio intenso e toque de recolher assustam moradores do bairro Jacaré, em Cabo Frio

Devido à guerra entre facções rivais nas regiões do Jacaré, Jardim Esperança, Reserva do Peró, Tangará, Colinas, Parque Eldorado e Minha Casa Minha Vida, as aulas foram suspensas na manhã desta quarta-feira (17)