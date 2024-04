TRE lotado - Bruno Lopes

Publicado 16/04/2024 15:18 | Atualizado 16/04/2024 15:19

Cabo Frio - Moradores de Cabo Frio estão denunciando a demora excessiva e a falta de infraestrutura básica na 256ª Zona Eleitoral, localizada na Rua Gustavo Beranger, no Centro. Segundo relatos, no local, cerca de 80 pessoas ainda aguardavam atendimento às 17h40 desta segunda-feira (15), ultrapassando o horário de fechamento às 17h. Tem gente relatando que apenas conseguiu voltar para casa depois das 21h.



O atendimento na localidade tem início às 11h e, ainda de acordo com a denúncia, tem gente esperando desde 11h30. Além disso, os presentes, incluindo alguns vindos do distrito de Tamoios, também reclamam da ausência de água potável, sendo obrigados a adquirir o próprio recurso, e até mesmo de tomadas, tendo em vista a quantidade de pessoas.



A situação marca a aproximação do prazo final para o cadastro eleitoral, que termina em 8 de maio. Apesar de quatro guichês em operação, apenas três realizavam o cadastramento biométrico, necessário para a regularização dos eleitores antes das eleições municipais de outubro. Denunciantes afirmam que as portas foram “fechadas”, para mais ninguém entrar e declaram “não fazer ideia de que horas vão sair do local”.



Inclusive, tem gente culpando os próprios moradores, afirmando que os mesmos deixaram para efetuar a regularização dos títulos de eleitores “em cima da hora”. Nas redes sociais, onde o vídeo viralizou, uma mulher, que se diz funcionária do TRE de Cabo Frio, respondeu a uma pessoa que reclamou sobre a demora de atendimento da seguinte forma:



“Uma falta de respeito com nós, servidores públicos do TRE, porque pessoas iguais a você, que deixaram para a última hora, não têm direito algum de reclamar!”.



Na manhã desta terça-feira (16), uma fila começou a ser feita no local a partir das 6h. Diante dos fatos, o Jornal O Dia entrou em contato com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, responsável pelo serviço, questionando a motivação de tanta demora e aguarda retorno.