Protesto - Divulgação

Protesto Divulgação

Publicado 15/04/2024 15:33

Cabo Frio - Cansados de viver em meio à precariedade, moradores do bairro Monte Alegre 2, em Cabo Frio, realizaram um protesto na manhã de sábado (13) na Estrada Velha de Búzios, principal via de acesso ao local.



Munidos de cartazes e faixas, os manifestantes reivindicaram soluções para diversos problemas que afetam a comunidade, como ruas esburacadas e sem pavimentação, falta de coleta de lixo, ausência de rede de esgoto e iluminação pública precária.



Os manifestantes também denunciam a falta de diálogo com as autoridades municipais.



Em nota, a Prefeitura de Cabo Frio afirmou que “a Comsercaf realiza a coleta de lixo no bairro Monte Alegre 2 diariamente, porém, diante da denúncia, o setor responsável por essa área vai enviar uma equipe ao local para verificar a situação”.



Quanto à iluminação, a autarquia “também encaminhará uma equipe ao bairro para fazer um levantamento dos problemas que ocasionaram a reivindicação”.

Protesto Divulgação

Protesto Divulgação

Protesto Divulgação