Vazamento de esgoto - Rede social

Vazamento de esgoto Rede social

Publicado 15/04/2024 15:23

Cabo Frio - Moradores da Estrada Velha de Búzios, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, estão indignados com o vazamento de esgoto que persiste na rua há semanas. Imagens registradas por um morador mostram manilhas quebradas e o esgoto transbordando na calçada e canto da avenida, criando um ambiente insalubre e perigoso para os pedestres.



O morador relata que o problema se arrasta há tempos, sem que nenhuma providência tenha sido tomada pelas autoridades.



“O estado do bueiro já é deplorável, porque não tem limpeza. A manilha passa pela calçada e segue até lá em cima, e o esgoto continua vindo. E mais uma vez, a manilha entupida e o vazamento de esgoto pela calçada”, diz o denunciante.



Cansados de esperar por soluções, moradores da outra parte do Grande Jardim Esperança, o Monte Alegre II, realizaram um protesto neste sábado (13) na Estrada Velha de Búzios. Durante a manifestação, os moradores bloquearam parte da via e pediram providências urgentes das autoridades.