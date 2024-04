Uma pistola Glock G17 calibre 9mm e 12 munições intactas no chão. Na revista pessoal, os policiais encontraram no casaco do homem uma sacola contendo 16 cápsulas de cocaína, R$ 17 em espécie e um aparelho celular - Divulgação/PM

Cabo Frio - Na madrugada desta sexta-feira (12), um homem de 19 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no bairro Recanto das Orquídeas, em Cabo Frio. A ação foi realizada pela Polícia Militar, durante patrulhamento ostensivo na região.

De acordo com as informações da PM, os agentes estavam em patrulhamento no Morro do Limão, conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram um grupo de pessoas em atitude suspeita em frente ao Campinho de Areia. Ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos entraram em fuga, mas um deles, identificado como D. P. G., conhecido como “Mais Velho”, foi detido pelos policiais.

Durante a abordagem, o elemento dispensou uma pistola Glock G17 calibre 9mm e 12 munições intactas no chão. Na revista pessoal, os policiais encontraram no casaco do homem uma sacola contendo 16 cápsulas de cocaína, R$ 17 em espécie e um aparelho celular.

Diante dos fatos, D.P.G. foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde permanece à disposição da Justiça.