Um telefone celular, R$40 em dinheiro, 40 trouxinhas de maconha e cinco cápsulas de cocaína - Divulgação/PM

Publicado 15/04/2024 15:39

Cabo Frio - Um homem foi preso em flagrante na tarde de sábado (13) por tráfico de drogas em Cabo Frio. A ação aconteceu na Estradinha, no Beco do Rato, após uma denúncia anônima.



Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu a informação de que um indivíduo estaria comercializando drogas no local. Ao chegarem no endereço indicado, os policiais abordaram o suspeito, identificado como F.A.D.S., de 33 anos, e encontraram com ele um telefone celular, R$40 em dinheiro, 40 trouxinhas de maconha e cinco cápsulas de cocaína.



Durante a abordagem, o elemento confessou o crime e indicou outros dois pontos onde haveria mais drogas escondidas. No primeiro local, um terreno baldio próximo à abordagem, a PM encontrou 42 trouxinhas de maconha e 120 pedras de crack. Já no segundo ponto, o quintal de uma casa na Rua Vista Alegre, os policiais apreenderam 252 pedras de crack e 205 trouxinhas de maconha.



O morador da casa também foi detido, mas alegou que não morava no local e que estava lá apenas de visita.



Diante das provas, F.A.D.S. foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) de Cabo Frio. Já o morador foi ouvido e liberado em seguida.